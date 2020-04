China-editie Wie is de Mol bijna ten onder aan ’rampzalige gevolgen’ brief

Slechts drie dagen voor vertrek naar China ontstond er paniek. Van ’alle brieven die nodig zijn om te filmen’, bleek een ’allesbepalende brief’ te missen. „Zonder deze brief kunnen wij maandag niet beginnen. Dit zou rampzalige gevolgen hebben voor onze 23-daagse planning”, staat te lezen in een mail die in handen van Shownieuws is gekomen. De mail kwam van de producers van IDTV en was gericht aan de Nederlandse ambassade in China.

Uiteindelijk is het blijkbaar goed gekomen; Wie is de Mol werd gewoon begin dit jaar uitgezonden op NPO1. Buddy Vedder won het programma, nadat hij Rob Ekay als Mol wist aan te wijzen.