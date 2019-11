Guus Meeuwis viert 25-jarig jubileum met concert in New York

De Brabander beklimt op 23 oktober het podium van de Webster Hall. „Als ik bandshirts van internationale sterren zag met: ’London, Paris, New York’ leek het me zo verschrikkelijk cool om die steden onder je eigen naam te hebben staan. Misschien ongewoon voor een Nederlandse artiest, maar dat heeft me nooit weerhouden om groots te dromen”, zegt Guus, die Londen en Parijs al kan afvinken. De kaartjes voor zijn Amerikaanse show zijn al te koop.

Guus viert zijn jubileum ook vertrouwd met de vijftiende editie van zijn Groots met een zachte G-concerten. In juni staat de zangers traditiegetrouw in het Philips Stadion in Eindhoven. „Deze vijftiende editie gaan we heel goed vieren. Met elkaar, maar vooral met de bezoekers, die het elk jaar weer mogelijk maken. We gaan vieren waar we gekomen zijn, het wordt de kroon op 15 jaar Groots en op 25 jaar in het vak.”

Guus gaat ook weer de studio voor zijn nieuwe album, dat in het voorjaar moet verschijnen. Andere speciale projecten waarmee hij zijn jubileum viert, worden later aangekondigd.