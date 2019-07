Aad van Toor jonger na hartoperatie

Aad viel 13 kilo af en herkende zichzelf bijna niet toen hij weer terugkeerde in zijn woning in Spanje. „Ik kwam een maand geleden aan en ik keek in de spiegel. Ik dacht: ’Aad van Toor, ben jij dat?’”, vertelt hij in RTL Boulevard. „Dan zie ik een paar velletjes en dan is het toch even de haltertjes erbij”, aldus Aad, die zijn spierballen inmiddels weer terug heeft. „Ze zijn er weer.”

Aad voelt zich zo fit dat hij zich zelfs jonger voelt. „Ik ben 76 maar ik voel me 67. En dat in een paar weken tijd.”

In april moest Aad met spoed een operatie ondergaan. In het Erasmus MC in Rotterdam onderging hij drie bypasses omdat ’zijn hart was dichtgeslibd’.