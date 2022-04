Linda de Mol inspireert Frans Bauer voor nieuwe videoclip

„Het was best confronterend om te zien hoe ik er over zevenendertig jaar uitzie. Het gaat over een man die pieken en dalen heeft meegemaakt in zijn leven. Eigenlijk een beetje mijn leven. Het is een echt levenslied geworden, maar met een vrolijke en feestelijke insteek. Als ik het nummer tijdens mijn concerttour zing, gaat het dak eraf. Ik durf best te zeggen, dat ik dit sinds Heb je even voor Mij, niet meer heb meegemaakt”, aldus Frans.

Frans kreeg inspiratie voor deze videoclip, door niemand minder dan Linda de Mol. „In 2016 was het programma, The story of my life op televisie. Daar zag ik Wesley en Yolanthe Sneijder hoe ze er uit zouden zien, zoveel jaar later. Dit vond ik zo mooi en bijzonder, dat het altijd in mijn hoofd is blijven zitten. Nu met mijn nieuwe single, Koning van het Feest, kon ik het mooi gebruiken in de videoclip. Ze zijn vijf uur met mij bezig geweest om eruit te zien zoals ik er in de clip uitzie. De reacties van de fans zijn overweldigend. Het aantal kijkers op YouTube, gaat door het dak”, laat Frans aan Privé weten.