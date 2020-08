Recensie ’All rise’: Niet van klassiek te onderscheiden

Gregory Porter: ook voor wie niet van jazz houdt, schrijven we al een paar jaar. Een vlieger die ook weer op gaat voor zijn nieuwe, zesde album All rise. Na zijn vorige, het eerbetoon Nat King Cole & me, bevat deze weer origineel materiaal. Het knapst is dat sommige nummers evengoed niet van klassieke evergreens te onderscheiden zijn. Wie maakt nou zoiets anno 2020?