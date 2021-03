Binnenland

Haagse peuterspeelzaal sluit deuren door coronageval

Een peuterspeelzaal in Den Haag is maandagavond per direct gesloten door een coronabesmetting bij een kindje. Vorige maand was er al een klas van Peuterleerplek ’t Hoogstraatje door corona twee weken in quarantaine. Toen waren er meerdere kinderen en medewerkers besmet, maar kon de peuterspeelzaal t...