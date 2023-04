Paul de Leeuw valt negen kilo af dankzij bleekmiddel

Na jaren te hebben geschommeld met zijn gewicht was voor hem haarfijn duidelijk waar zijn probleem zat. Paul de Leeuw geeft in gesprek met Nouveau toe altijd dol te zijn geweest op het eten van restjes. „Ik kon hele bakken met overgebleven macaroni leegeten”, geeft hij toe. Ook als hij midden in de nacht naar het toilet ging, kon hij het niet laten meteen ook even in de koelkast te duiken om nog wat te snacken.

En dat moest anders, zo vond hij. In plaats van zijn kliekjes te bewaren, gooide hij voortaan alles weg. Blijkbaar vertrouwde hij er niet op dat hij tijdens zo’n hongerige bui niet alsnog door het afval zou graaien en dus ging hij over tot meer drastische maatregelen. „Om te voorkomen dat ik er ’s nachts in de vuilnisbak naar op zoek ging, deed ik er Glorix overheen”, onthult De Leeuw.

De methode bleek te helpen. Paul de Leeuw verloor iets meer dan negen kilo in een jaar tijd. Toch is hij nog niet helemaal tevreden. „Ik weet dat ik nog altijd enkele kilo’s te zwaar ben. Maar ik heb wel het gevoel dat ik de situatie iets beter onder controle heb.” Overigens is bleekmiddel over de restjes gooien niet het enige wat hij doet in de strijd tegen de kilo’s. „Onder begeleiding van een trainer ben ik sinds een jaar aan het trainen en heb ik ook mijn voeding aangepast”, vervolgt hij. „Ik let ook op met de hoeveelheid alcohol en ik sluit de dag niet meer af met een zak chips.”

Busje komt zo

Vorig jaar zomer onthulde de presentator dat de slechte kijkcijfers van zijn programma Busje komt zo eraan bij hebben gedragen dat hij besloot af te vallen. „Ik vind het zelf een van de leukste programma’s die ik gemaakt heb”, verklaarde hij destijds. „Maar omdat ze tegenvielen, dacht ik toen ik terugkeek: wat een dikke kop toch op tv. Dus vanwege de teleurstelling ben ik naar een personal trainer gegaan. Van die dingen die je nooit dacht te gaan doen. Of waarvan je dacht dat ze verkeerd zouden aflopen.” Het irriteerde De Leeuw naar eigen zeggen ook dat „ik overal discipline in heb, behalve in eten en zuipen. Ga daar nou eens een keer iets aan doen!”