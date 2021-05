Jeangu Macrooy moet ouders missen tijdens Songfestival

De zanger geeft aan geregeld zenuwachtig te zijn als hij iets nieuws moet doen, maar is vooral enthousiast over zijn deelname. Hij vindt gelukkig veel steun bij zijn familie. „We zijn allemaal in de familie zo eerlijk als mogelijk met elkaar”, vertelt Xillan Macrooy, de tweelingbroer en beste vriend van Jeangu. „Dan blijf je dicht bij elkaar en help je iemand om met z’n hoofd in de wolken te zijn, te genieten van wat er gebeurt, maar met de voeten op de grond te blijven.”

Helaas voor Jeangu kunnen zijn ouders en zusje, die in Suriname wonen, tot zijn grote spijt niet aanwezig zijn bij het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. „We hebben van alles geprobeerd, maar er zijn zo veel beperkingen”, legt hij uit, verwijzend naar de coronamaatregelen. „Je wilt gewoon dit soort grote dingen in je carrière delen met de mensen die je de ruimte hebben gegeven om te mogen dromen en je hebben ondersteund in die passie achterna gaan.”