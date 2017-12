Minder Nederlandse films in 2018

Daarvoor waarschuwt directeur Wilco Wolfers van Entertainment One aan de vooravond van het nieuwe bioscoopjaar. De distributeur van Nederlandse successen als Rokjesdag, Onze Jongens en Bon Bini Holland gaat de komende jaren minder films uitbrengen en roept ook andere grote spelers in het bioscoopveld op een ander beleid te gaan voeren.

„Films die in het eerste weekend in de bioscopen geen vliegende start kennen, hebben geen enkele ruimte meer om verder te groeien”, stelt Wolfers. „Er komen nu elk jaar meer dan vierhonderd films uit in de theaters, dat is eigenlijk waanzin.”

Nederlandse films

Dit probleem raakt volgens de baas van Entertainment One veel Nederlandse films; het gebeurt nog maar zeer zelden dat vaderlandse titels meer dan 250.000 bezoekers trekken. „En dat terwijl andere exploitatievormen, zoals de dvd-markt, volledig op hun gat liggen. Door de enorme opkomst van streamingdiensten als Netflix of Amazon gaan de NPO en de commerciële zenders minder nieuwe films uitzenden. En daardoor zullen wij weer film vaker aan streamingdiensten verkopen.”

Wolfers wil dat de filmsector beter nadenkt welke titels er wanneer in de theaters worden uitgebracht. „Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar iedereen ziet dat het merendeel van de films in het huidige distributiepatroon sneuvelt.” Dat heeft in het geval van de Nederlandse titels ook te maken met het systeem dat wordt gebruikt om subsidies te verdelen. „Er is veel te weinig diversiteit”, stelt Wolfers. „Er komen elk jaar 26 romantische komedies van eigen bodem uit; natúúrlijk heeft het publiek daar geen behoefte aan.”

Verandering

Ook gaat er volgens de distributeur te veel geld naar kleine films die nauwelijks bezoekers trekken. „Soms lijkt het wel alsof het Film Fonds een prijs op een ver buitenlands festival belangrijker vindt dan het trekken van veel bezoekers in de Nederlandse bioscopen. Ik geloof niet dat de Nederlandse film op dit moment goed het Nederlandse publiek bedient.”

Entertainment One wil het voortouw nemen in het terugschroeven van het aantal releases. Vanaf 2019 gaat de distributeur minder titels uitbrengen en ook minder Nederlandse titels steunen, nog slechts vier of vijf per jaar. „We gaan meer inzetten op projecten waar we ook buiten Nederland een deel van de rechten van hebben”, legt Wolfers uit. „Dat betekent dat we bewustere keuzes moeten maken. Maar als we als filmsector geen veranderingen aanbrengen, gaan er de komende jaren distributeurs omvallen. Dat willen wij in elk geval graag voor zijn.”