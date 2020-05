Radio 2-coryfee Stefan Stasse in race voor radioprijs

Stefan Stasse (60) is als geen ander geïnteresseerd in het wel en wee van zijn luisteraars, oordeelt de jury. Dat laat hij horen in de gesprekken in zijn programma De Staat van Stasse (KRO-NCRV), zoals hij dat ook deed vanuit ’rondborstige bonbonnière’ Het Theater van het Sentiment. „Die gesprekken gaan over alledaagse zaken en zijn uiterst herkenbaar voor iedereen. De liefde voor het medium spat er vanaf”, prijst de jury. „Hij maakt van zijn radioprogramma’s een organisch geheel. Hij ademt radio. We zijn met zijn allen bij hem op bezoek in de studio, we voeren vanzelfsprekende gesprekken en luisteren naar muziek die hij ons graag wil laten horen.”

Het BNR-programma Big Five van Roelof Hemmen geeft elke dag van de werkweek een andere visie op een actueel onderwerp. „Dat leidt aan het eind van de week tot een genuanceerd beeld en dat is erg prettig in deze tijd, waarin veel mensen vaak de megafoon van hun eigen gelijk ter hand nemen”, aldus de jury. BNR won de Reissmicrofoon in 2005.

Sagid Carter

De podcast Virus Verhalen ontstond tijdens de corona-isolatie. „We horen hoe mensen elkaar proberen te bereiken en elkaar een hart onder de riem steken. Maar ook hoe het soms misgaat”, stelt de jury trots. „De podcast neemt ons mee op een tocht door wachtend en op anderhalve meter afstand levend Nederland. De podcast is prachtig radiofonisch gemaakt. We horen Holland Doc op zijn best. Hier wordt radiodocumentaire- geschiedenis geschreven.”

Een speciale vermelding gaat naar 3FM-dj Sagid Carter. „De 25-jarige Carter is een groot muziekliefhebber met een brede smaak die het aanbod hoorbaar open-minded benadert”, aldus het juryrapport. „Waar muziek-deejays bij de commerciële zenders nog grotendeels zijn veroordeeld tot de door muziekredacties vervaardigde playlists, is bij zowel Radio 2 als Radio 5 als 3FM sinds enige tijd weer sprake van muzikale inbreng door de deejays. Aan Carter is die vrijheid toe te vertrouwen.

De bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van alle prijzen vindt op donderdag 25 juni 2020 plaats tijdens een kleine bijeenkomst in Het Ketelhuis in Amsterdam, tegelijkertijd met de ceremonie voor de Zilveren Nipkowschijf 2020.

De Zilveren Reissmicrofoon voor het beste radioprogramma of de beste radiomaker wordt sinds 1966 uitgereikt.