Ben Verbong verfilmt Februaristaking

Pupkin Film van Pieter Kuijpers produceert het 5-delige tv-drama, Willem Bosch (Belicher, Penoza) schrijft het scenario. Basis voor de serie vormen de boeken die verzetsman en schrijver Theun de Vries over de Februaristaking schreef. Hij publiceerde in 1956 tevens Het meisje met het rode haar, over de Haarlemse verzetsheldin Hannie Schaft. Die roman werd vijfentwintig jaar later ook al door Ben Verbong verfilmd, met Renée Soutendijk in de titelrol.

(tekst gaat verder onder de foto)

Renée Soutendijk als Hannie Schaft in "Het meisje met het rode haar". Ⓒ Foto KIPPA

De door de Communistische Partij van Nederland georganiseerde Februaristaking begon op 25 februari 1941 in Amsterdam en breidde zich al snel uit naar enkele andere steden, waaronder Zaandam, Hilversum en Utrecht. Directe aanleiding waren twee razzia’s van de Duitsers, waarbij in de hoofdstad honderden Joodse mannen waren opgepakt.

De bezetter regeerde met grof geweld en intimidatie op de Februaristaking. Bij het breken van het arbeidersprotest vielen negen doden en tientallen zwaargewonden. Ook werden veel stakers gevangengezet. Op 26 februari werd de actie beëindigd. ,,De serie volgt een aantal gezinnen die op verschillende manieren bij de staking betrokken raken”, vertelt Ben Verbong vanuit zijn woonplaats München. De filmmaker werkt al ruim twintig jaar voornamelijk in Duitsland.

Producent Pupkin is nog in gesprek met oproepen en streaming-aanbieders om te kijken waar deze serie over de Februaristaking straks te zien zal zijn. ,,Als het een beetje meezit, zouden we volgend jaar al kunnen draaien”, stelt Verbong, die in september eerst op de set staat van Toen ik je zag, een bewerking van de gelijknamige bestseller van Isa Hoes over haar relatie met Antonie Kamerling.