Pete Davidson kocht tot 8 keer toe dezelfde parfum voor Moederdag

Sinds de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten, waarbij Davidson zijn vader verloor, is het gezin te kenmerken als „hecht.” „Moederdag vormt een enorm belangrijk moment binnen ons gezin. We zijn erg hecht en van kleins af aan proberen we er elk jaar een speciaal moment van te maken. Al moet ik bekennen dat ik er zelf niet erg goed in ben geweest.” De acteur geeft toe niet al te origineel te zijn geweest in de geschenken aan zijn moeder. „Ik weet zeker dat ik acht jaar op rij dezelfde Britney Spears-parfum voor haar heb gekocht.”

Het gebaar waardeerde zijn moeder wel, toch liet ze de parfums onaangeroerd. De actrice, bekend van rollen in films als Gattlop en Being Rose, koestert warme herinneringen aan hoe haar kinderen in hun jeugdjaren Moederdag vierden. „Pete en Casey hebben de afgelopen jaren veel voor me gedaan. In hun jeugdjaren wekten ze me altijd met een ontbijt op bed.”