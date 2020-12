Bas Kosters brengt ode aan de pylon

Bas Kosters liet zich inspireren door de oranje pylon, die als waarschuwingsteken veel voorkomt in het stadsbeeld. Ⓒ Foto’s De Telegraaf

Kunstenaar en modeontwerper Bas Kosters verbleef tweeënhalve maand in Japan en toen hij terug kwam in Amsterdam zag hij zijn woonplaats met frisse ogen. „Het viel me op dat je hier weinig mag. Er wordt een ontmoedigingsbeleid gevoerd om je prettig te verhouden tot deze stad. Het centrum is totaal hufterproof gemaakt. Zo zijn er op het Centraal Station amper bankjes om even rustig te zitten.”