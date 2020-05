Boer zoekt Vrouw weer meest populair op zondagavond

Yvon Jaspers Ⓒ ANP Kippa

Boer zoekt Vrouw blijft het populairste programma van de zondag. Net als voorgaande weken was het programma ook afgelopen zondag het best bekeken programma van de dag. Ruim 3,5 miljoen mensen zagen op NPO 1 hoe de boeren op citytrip gingen met hun potentiële liefdes, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het marktaandeel was maar liefst 51 procent.