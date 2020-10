Vader Dennis Weening (72) overleden: ’Toen gaf je lichaam het ineens op’

„Afgelopen maandag is mijn vader plots overleden”, schrijft Dennis op Instagram . „Ik twijfelde eerst om dit te delen met de hele wereld, maar omdat ik zo ongelofelijk trots op hem ben doe ik het toch. Mijn vader was de sterkste en stoerste vader die je je maar kan voorstellen.”

Volgens Dennis heeft zijn vader de afgelopen negen jaar veel ellende overwonnen. „Het begon met kanker (Non Hodgkin) waar we zelfs samen voor op tv verschenen bij Sta op tegen Kanker. Dat overwon je, maar daarna kreeg je een hartaanval, hartfalen en 4 jaar geleden een herseninfarct. Toen moesten we volgens de artsen afscheid van je nemen. Je zou nooit meer dezelfde zijn.”

Dennis’ vader leerde zichzelf vervolgens weer lopen, zijn armen te gebruiken, schrijven, tekenen met links en zelfs fietsen. „Maar behalve dat werd je de allerliefste versie van jezelf. Elke dag zag je als een overwinning. En zelfs de huisarts noemde je een medisch wonder.”

Twee weken geleden verslechterde de situatie. „Toen gaf je lichaam het ineens op. Je hebt gestreden als niemand anders die ik ken. En daarom deel ik dit met de hele wereld. Omdat iedereen dus mag weten hoe trots ik op je ben. Om te zeggen hoeveel ik en de meisjes je gaan missen en hoeveel we van je houden. Iedereen zegt dat het verdriet minder wordt met de dagen. Maar het gemis zeker niet.”