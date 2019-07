Dit doen Willeke Alberti en Romy Monteiro voor Pride Amsterdam en COC

De actie loopt tot en met 5 augustus. Fans kunnen bieden op allerlei objecten en activiteiten, zoals kaarten voor een show van Willeke Alberti of Arjen Lubach, een figurantenrol in Goede tijden, slechte tijden, privéles van Berget Lewis of een gesigneerd voetbalshirt van Feyenoord.

De Amsterdamse Pride begon op zaterdag 27 juli en duurt tot en met zondag 4 augustus. Deze zaterdag is de bekende Canal Parade.

Het thema is dit jaar ’Remember the past, create the future’, ter herdenking van de Stonewall-rellen vijftig jaar geleden in New York. Die opstand, waarbij lesbiennes, travestieten en homo’s terugvochten na jaren van politiegeweld, wordt gezien als begin van de lhbt-emancipatie. De eerste Gay Pride Parade in New York, een jaar later, was een eerbetoon aan deze demonstranten.