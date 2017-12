Monica Geuze in verwachting

Bij een foto van de twee schrijft Monica: „Jeej! Het beste kerstcadeau ever, we verwachten een kindje.” Aan Shownieuws vertelt Geuze dat ze inmiddels veertien weken zwanger is.

Monica heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze op jonge leeftijd kinderen wil. Onlangs liet ze in Beau Monde doorschemeren voor haar 23e moeder te willen zijn. „Maar dat zou volgend jaar al zijn. Dus dat is wel heel enthousiast.”

„Het lijkt me leuk om jong kinderen te krijgen, en 25 is ook een mooie leeftijd. Veel mensen denken dat hun leven voorbij is als ze ouders worden, maar dat hoeft niet. Ik zou dan wel verhuizen en in een dorpje dicht bij Amsterdam gaan wonen. Ik ben zelf opgegroeid in een dorp. Je hebt er als kind alle ruimte en als ouder kun je nog steeds de drukte opzoeken.”

De voetballer van FC Groningen heeft zelf al een tweejarig zoontje uit een eerdere relatie.