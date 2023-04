K3-zangeres Hanne ziek, shows geannuleerd

„Zojuist, net voor het begin van de tweede show, werd duidelijk dat Hanne echt niet meer mee kon doen. Marthe en Julia hebben nog derde nummers gezongen en Diego heeft daarna tegen het publiek gezegd dat de show helaas niet meer door kan gaan omdat Hanne ziek is geworden”, zo laat de organisatie weten. Alle bezoekers van de tweede show op zondag worden opgevangen in de foyer, net als de bezoekers van de derde show.

Bezoekers krijgen later informatie over de afhandeling van de vervallen shows. „Hanne, Marthe en Julia vinden het heel erg jammer dat de shows van vandaag en morgen niet door kunnen gaan en Marthe en Julia wensen Hanne heel veel beterschap en hopen dat ze snel weer beter is zodat ze snel weer met z’n drieën op kunnen treden.”