Geëmotioneerde Nienke Plas over hartafwijking dochtertje: ’Het was kantje boord’

„Het was echt even kantje boord”, vertelt Nienke geëmotioneerd in haar vlog, waarin ze ook beelden vanuit het ziekenhuis deelt. „Dit is echt de nachtmerrie van iedere ouder. Zo’n heftig, gekke, leipe rollercoaster waar je in zit. We blijven heel positief. We hebben goede moed. Ze is sterk.”

Haar partner Resley vult aan: „Het lijkt alsof we in een slechte film zitten. Je wordt in een kamer getrokken door artsen en dan wordt er verteld dat het verkeerd kan aflopen. Dat het ernstig is. Je gaat van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis.”

Harley is zaterdag geopereerd. „Ze doet het echt heel goed”, sluit Nienke haar vlog af. „Ze doet het ook grotendeels vanzelf. Medicatie wordt steeds meer afgebouwd en als ze zo doorgaat mag ze heel snel van de intensive care af.”