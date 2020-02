Wat?! Chantal wílde helemaal niet trouwen!

Henkie en Wenkie tijdens hun huwelijksvoltrekking. Ⓒ RTL

„Ik had gewoon nee moeten zeggen.” Met die woorden heeft Chantal heeft haar huwelijk in Married at first sight de definitieve doodsteek toegebracht. Nadat ze Henk al dagen loopt te piepelen, werpt ze hem nu voor de voeten dat ze eigenlijk helemaal niet met hem wilde trouwen. Echt Chantal, wáárom doe je dan mee aan zo’n programma?! Had dan gewoon nee gezegd! Dan had je Henk, en jezelf, een hoop leed bespaard.