Theo Maassen deed auditie voor Taxi, maar haakte af: ’Intimiteit met passagiers ongemakkelijk’

Dat vertelt de cabaretier in zijn podcast Ervaring voor beginners, waarin hij met Maarten Spanjer praat over diens carrière. Spanjer presenteerde het NCRV-programma in de jaren negentig vier seizoenen. Daarna namen meerdere acteurs de plek achter het stuur over.

„Ik heb auditie gedaan en het ging best wel goed”, bekent Maassen. „Maar ik wilde het toch uiteindelijk niet. Ik vond het heel ongemakkelijk om een bepaalde intimiteit met de passagiers aan te gaan terwijl ik toch een rol speelde.” Voor de auditie sprak hij onder anderen met een mevrouw over seks. „Het was een heel toffe Amsterdamse vrouw die vertelde dat zij af en toe met haar man een pornofilm keek. Ik wilde niet dat de intimiteit van de wagen op dat moment op televisie kwam.”

Politie

Spanjer erkent dat hij dat gevoel van ongemak soms ook heeft ervaren. „Iemand neemt een taxi en wordt opeens onderdeel van een tv-programma. In wezen deugt dat niet.” Volgens de oud-presentator eisten sommige mensen in de taxi ook naderhand dat de politie erbij kwam. „Sommige mensen wilden de band met de opnames hebben. Ik zei dan altijd: doe dat maar, geef die band maar. Want deze meneer heeft gelijk.”

Taxi was in de jaren negentig een van de grote succesnummers van de NPO. Spanjer voerde als taxichauffeur openhartige gesprekken met nietsvermoedende passagiers. Het programma trok toen bijna wekelijks tegen de 3 miljoen kijkers.