Bastille speelt met vorm versus politieke inhoud

Bastille, met Dan Smith (tweede van rechts) en Kyle Simmons (rechts). Ⓒ Foto Universal Music

Bastille – bekend van hits als Pompeiï, Laura Palmer, Things we lost in the fire en vier Pinkpop-optredens - een popband noemen mág, aldus frontman Dan Smith en toetsenist/gitarist Kyle Simmons. Maar eenmaal tegenover de Britten nu derde album Doom days net uit is blijkt er vooral ook heel veel inhoud waarover te praten is. Een concept zelfs!