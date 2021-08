’R. Kelly besmette vermeend slachtoffer opzettelijk met herpes’

De getuige vertelde de rechtbank in New York dat ze tijdens hun eerste ontmoeting slechts 17 jaar oud was, terwijl R. Kelly destijds 48 was. De twee zouden elkaar hebben ontmoet tijdens een tour van de zanger in 2015. Het vermeende slachtoffer zou onder valse voorwendselen voor een auditie naar de hotelkamer van de zanger zijn uitgenodigd. Eenmaal in de kamer moest de vrouw naar eigen zeggen eerst met de zanger naar bed, voordat ze mocht zingen.

Toen de vrouw erachter kwam dat ze herpes had, zou R. Kelly heel boos op haar zijn geworden. Ze claimt dat R. Kelly haar opzettelijk heeft besmet met de soa.

Er zijn inmiddels een paar vermeende slachtoffers aan het woord gekomen in het proces. Een vrouw vertelde dat R. Kelly haar dwong zichzelf te verkleden als scoutingmeisje. Ook zou ze de zanger altijd ’Daddy’ moeten noemen en zou ze om toestemming hebben moeten vragen als ze wilde eten, drinken of bellen met iemand.