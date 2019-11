Als springerige puber verscheen ze in een deodorant-spotje. Zo’n tien jaar later heeft Gaite Jansen (27) met de vertolking van ex-bajesklant en prostituee Phoenix in de Amerikaanse misdaadserie Jett een derde rol in een internationale serie van formaat op zak. „Roem interesseert me niet. Ik ga vooral heel lekker op vrijheid.”