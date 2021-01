Miley Cyrus rouwt om hond

Mary Jane was een pitbull-mix die Miley uit een asiel adopteerde. De viervoeter leed al een jaar aan kanker, maar de laatste weken ging het steeds slechter. Miley bracht elke seconde bij haar hondje door, om maar zoveel mogelijk herinneringen samen te maken.

„Mary Jane was een hond met vleugels, ze was een engel. Ze heeft altijd zoveel liefde gegeven en was er voor me tijdens moeilijke dagen. Ze was veel meer dan alleen een vriendin of familielid, ze was mijn alles. Ik heb haar voor alles bedankt voordat ze haar laatste adem uitblies. Onze liefde en connectie was simpelweg magisch”, aldus Miley, die het dier in 2012 adopteerde met haar toenmalige geliefde Liam Hemsworth.