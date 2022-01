Wendy van Dijk reageert op aantijgingen The Voice of Holland

Bandleider Jeroen Rietbergen (50) erkende dat hij relaties van 'seksuele aard' heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice. Van Dijk schrijft: „Mijn gedachten en medeleven gaan uit naar de slachtoffers van ontoelaatbaar gedrag rondom The Voice, mensen die zo dapper zijn geweest om naar buiten te treden. Hun verhaal verdient het onafhankelijk en in alle rust te worden gehoord.”

De presentatrice vervolgt: „Ik heb jarenlang met ziel en zaligheid gewerkt aan dit programma en dit soort gedrag nooit waargenomen. Het is een goede zaak dat er een onafhankelijk onderzoek gaat plaatsvinden dat we vooral in handen moeten laten van de professionele mensen die dat leiden. Ik wens alle betrokkenen veel sterkte toe.”

Van Dijk was de eerste negen seizoenen de presentatrice van The Voice. Ze maakte het programma samen met Martijn Krabbé, waarna Chantal Janzen het van haar overnam.