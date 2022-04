Vrolijke uitjes voor een kleurrijk Pasen

Premium Stan Huygens Journaal

Fanclub van Jacob de Wit bijeen in Amstelkerk

De opening van de Jacob de Wit-expositie in de Amsterdamse Amstelkerk was een ware reünie van erfgoedbeschermers. Allemaal zijn ze fans van Jacob de Wit (1695-1754), de schilder die door hun toedoen bijna weer net zo beroemd is als in de 18e eeuw. Zijn werk is te zien in paleis Huis ten Bosch, in he...