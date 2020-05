Dj Morad en FunX doen aangifte na doodsbedreigingen

El Ouakili, die ook dagelijks op NPO Radio 1 het praatprogramma Gaan! presenteert, ontving de bedreigingen omdat hij op FunX „muziek draaide tijdens de ramadan.” De dreigementen werden via Twitter geuit.

De dj maakt in de weekenden programma’s voor FunX. Tijdens de ramadan presenteert hij op deze zender ook de Ramadan Latenight Show.

„Je zou denken dat de maand #ramadan het mooiste in een mens naar boven haalt, maar dat geldt niet voor iedereen. Het boze karakter neemt bij sommigen onder ons juist de overhand. Of ik bang ben? Nee!” schrijft de radiomaker op Facebook. „The happiest people I know are always busy evaluating and improving themselves. The unhappy people are usually evaluating and judging others.”

Morad is al bijna tien jaar een van de belangrijke ’gezichten’ van zender FunX. Sinds een paar jaar maakt hij ook programma’s op NPO Radio 1.