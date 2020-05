Anderhalvemetersamenleving is volgens Gordon ’niet te doen’

„Het is niet te doen en hartverscheurend om mijn winkels en alles zo te zien”, vertelt Gordon. „Het is zo pijnlijk. Ik weet het allemaal niet meer. Ik ben een man van heel positief, maar hoe komen we hier in godsnaam uit met zijn allen?”

Het is niet de eerste maal dat de ex-Topper zijn mening ventileert ten tijde van corona. Eerder beklaagde hij zich in een interview met Beau van Erven Dorens al hoe zwaar hij het heeft in coronatijd. Eerder riep de zanger en entrepreneur iedereen op tot hamsteren, daags nadat premier Mark Rutte vooral had gezegd dat dat niet nodig was.