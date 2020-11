Armenië trekt zich terug uit Junior Songfestival

De verantwoordelijke omroep kan daardoor niet de juiste voorbereidingen treffen, meldt de Songfestivalorganisatie. In plaats van dertien doen nu twaalf landen mee, een stuk minder dan de negentien van vorig jaar en het laagste aantal sinds 2013.

Songfestivalbaas Martin Österdahl heeft begrip voor de beslissing van Armenië. „Maar het is erg triest en ze zullen worden gemist. We hopen ze in 2021 weer te verwelkomen”, zegt hij. Armenië is een van de succesvolste landen op de junior editie van het Songfestival. Tijdens alle dertien deelnames werd een plek in de top tien behaald, waarvan zeven keer in de top drie. In 2010 won Vladimir Arzumanian.

Het Junior Eurovisie Songfestival vindt op 29 november plaats. Eigenlijk zou het festival in Polen worden gehouden, maar vanwege het coronavirus zingt iedere act vanuit eigen land. Namens Nederland doet meidengroep UNITY mee.