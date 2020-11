Show Dave Chappelle op zijn verzoek van Netflix verwijderd

De komiek maakte het programma voor Comedy Central, dat de sketchshow vanaf 2003 twee volledige seizoenen uitzond. Tijdens de opnames van de derde reeks stapte Chappelle met ruzie op, waarna de zender nog drie afleveringen maakte van niet eerder uitgezonden sketches.

In een video op Instagram liet de comedian dinsdag weten dat hij nooit betaald is voor de show, omdat hij met zijn vertrek zijn contract had verbroken. Hij vergeleek het streamen van Chappelle’s Show daardoor met heling: „Ze hebben de show van me gestolen, ze hebben ’m gewoon afgepakt. Als je die show streamt, dan handel je in gestolen goederen.”

Dave vertelt dat hij zijn ongenoegen duidelijk heeft gemaakt bij Netflix, waar hij een contract heeft voor vijf stand-upspecials. „Netflix was het met me eens en heeft de show van het platform gehaald, gewoon zodat ik me daar beter over voelde.” Hij prijst de streamingservice, die volgens hem ’meer heeft gedaan dan je van een zakenrelatie zou verwachten’.

Chappelle’s Show was sinds 1 november op Netflix te zien in de VS. De serie is ook onderdeel van het aanbod van HBO Max en nog altijd te zien op Comedy Central en via de streamingservice van moederbedrijf Viacom, CBS All Access. Op die andere platformen is het programma wel nog te bekijken.