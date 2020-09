Recensie ’Mrs. Degas’: Verloren liefde van een schilder

De Beer. Zo luidde de bijnaam van Edgar Degas, zeker in zijn nadagen toen de beroemde Franse impressionist oud, blind en eenzaam was. De kunstenaar, kinderloos, zonder contact met familie, was een narrige man. Arthur Japin beschrijft in zijn nieuwste boek Mrs. Degas het isolement van de oude schilder in Parijs en onderzoekt in deze weemoedige roman het waarom van zijn humeurige, wrokkige karakter.