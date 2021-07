Britney Spears haalt uit naar zus: ’Niet leuk dat ze mijn nummers zong’

„Aan degenen die kritiek hebben op mijn dansvideo’s: ik ga de komende tijd toch niet meer op podiums optreden als mijn vader nog bepaalt wat ik draag, zeg, doe of denk”, begint Britney haar verhaal, refererend aan het feit dat haar vader Jamie optreedt als haar curator en zo’n beetje alles bepaalt wat ze wel en niet mag doen. „Ik heb dat de afgelopen dertien jaar gedaan. Ik deel liever video’s van mezelf in mijn woonkamer in plaats van op een podium in Las Vegas waar mensen niet eens mijn hand konden schudden omdat ze te ver heen waren en ik zelf ook high werd door hun wiet.”

Britney doet haar verhaal naast een plaatje met de quote ’neem me zoals ik ben, of lik m’n reet, eet stront en stap in Lego’. De zangeres gaat verder door te schrijven dat ze niet meer op wil treden met remixes van haar oude nummers, maar nieuw materiaal wil laten horen. Ook haar zusje Jamie Lynn krijgt er van langs. „Ik vind het niet leuk dat mijn zus bij een awardshow MIJN NUMMERS zong. Mijn zogenaamde steun in mijn omgeving heeft me diep gekwetst!”

Hoop

Britney valt al jaren onder het curatorschap van haar vader, maar wil daar onderuit en weer zelf haar eigen beslissingen gaan maken. Hoop op een beter leven is naar eigen zeggen het enige dat ze nog heeft, al proberen mensen dat volgens haar ook weg te nemen. „Aan alle vrouwen die zeggen dat het gek is dat ik nog steeds hoop heb en in sprookjes geloof: fuck you! Hoop is alles wat ik nu nog heb. Je hebt mazzel dat ik überhaupt nog iets post. Als je niet leuk vindt wat je ziet, ontvolg me dan!”

„Mensen proberen hoop te ontnemen omdat het een van de meest kwetsbare en fragiele dingen is die er bestaat”, gaat de Amerikaanse verder. „Ik ga nu een fucking sprookjesboek lezen. Als mijn dansvideo’s in mijn woonkamer niet aan jouw standaard voldoen, ga dan een fucking boek lezen!”