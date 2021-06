Reese Witherspoon kreeg paniekaanvallen tijdens filmopnames

„Ik was vooraf zo bang om aan dit project te beginnen. Drie weken voordat de opnames begonnen kreeg ik blinde paniek, ook omdat ik heel veel scènes in mijn eentje moest doen. Ik had nog nooit alleen gespeeld, laat staan 25 draaidagen achter elkaar. Het is juist altijd zo fijn om een tegenspeler te hebben, maar nu was ik alleen met een cameraploeg en ik maakte me zorgen dat het ontzettend saai zou worden”, aldus Reese.

Om de klus te klaren werd de hulp van een hypnotiseur ingeschakeld. „Dat heeft me ontzettend geholpen en als ik er nu op terugkijk heeft die rol me juist heel erg gevormd als vrouw en actrice. Het heeft mentaal veel van me gevergd en zo’n uitdaging aangaan is dan ook wel weer heel mooi.”

Witherspoon werd genomineerd voor een Oscar voor haar rol in Wild.