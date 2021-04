Musical over prinses Diana in oktober te zien op Netflix

Eigenlijk zou de voorstelling over het leven van prinses Diana alleen op Broadway gespeeld worden. De première daar werd begin vorig jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis. De daadwerkelijke voorstelling is er nu pas in december te zien. Het is voor het eerst dat een Broadway-productie in première gaat op televisie en daarna pas in het theater.

Diana: The Musical vertelt het leven van de prinses, die haar sprookjeshuwelijk met prins Charles uiteen zag spatten en sinds haar toetreding tot de koninklijke familie dagelijks de voorpagina’s van de Britse tabloids sierde. In 1997 kwam Lady Di om het leven door een ongeval in Parijs.