Amanda Balk stilletjes GESCHEIDEN van haar Griek...

Amanda Balk en Stavros T. hebben de scheidingspapieren ondertekend. De Griekse ondernemer werd vorig jaar opgepakt wegens betrokkenheid bij de exploitatie van verschillende hennepkwekerijen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Realityster AMANDA BALK (31) blijkt al officieel te zijn gescheiden van haar Griekse man STAVROS. De ex van dj AFROJACK is nu dus ook de ex van de Wassenaarse horecaondernemer, die er nog enkele andere handeltjes op na leek te houden...