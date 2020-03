Dochter Steven Spielberg opgepakt voor huiselijk geweld

Na haar arrestatie werd Mikaela naar het detentiecentrum in Nashville gebracht. Daar heeft ze twaalf uur lang vastgezeten, wat volgens People gebruikelijk is voor arrestaties bij huiselijk geweld. Daarna kwam ze op borgtocht vrij.

Chuck Pankow, de verloofde van Mikaela, bevestigde het incident tegenover Fox News. Hij vertelde niet waar het incident plaatsvond of wie er bij betrokken waren. Wel verklaarde hij dat het incident een misverstand was en dat niemand gewond is geraakt.

Mikaela baarde recentelijk opzien toen ze bekendmaakte dat ze haar eigen pornofilms maakt.