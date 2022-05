Bradley Cooper onherkenbaar als componist Leonard Bernstein

Cooper speelt niet alleen de rol van de componist, maar is tevens regisseur van de film. Het is de tweede film die hij regisseert na A Star Is Born, waarin hij met Lady Gaga schitterde. Zijn tegenspeelster is ditmaal Carey Mulligan, die Bernsteins vrouw Felicia Montealegre vertolkt.

De opnames van Maestro zijn onlangs begonnen en verwacht wordt dat de film niet voor 2023 uitkomt. Oorspronkelijk was regisseur Steven Spielberg geïnteresseerd in het project. Hij benaderde Cooper voor de hoofdrol, maar die gaf aan liever te willen regisseren. „Ik vroeg aan hem wat hij ervan zou vinden als ik het materiaal zou gaan onderzoeken om te kijken of ik dit zou kunnen doen. Uiteindelijk was hij zo aardig om mij deze klus te gunnen en daar heb ik me de afgelopen vier jaar intensief mee bezig gehouden. Dat ik nu de combinatie van acteren en regisseren kan maken is geweldig.”

Spielberg is wel als een van de producenten verbonden aan de film, evenals collega-regisseurs Martin Scorsese en Todd Philips.