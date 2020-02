Hadewych Minis breekt hand en moet shows verplaatsen

"Dank voor jullie berichten, zo lief! ik ben uitgegleden en heb een flinke smak gemaakt, nu 4 weken in het gips..", schrijft Hadewych. Het gaat alleen om de optredens van donderdag in Veenendaal, vrijdag in Breda en zaterdag in Emmeloord. De shows worden zo snel mogelijk ingehaald, aldus een woordvoerder.

De actrice staat sinds eind vorig jaar in het theater met Hadewych doet de dames. In de voorstelling eert ze Nederlandse zangeressen. Begeleid door het Matangi Quartet, brengt Hadewych hits en vergeten parels uit de muziekgeschiedenis ten gehore in gezongen en gespeelde monologen.