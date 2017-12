Paul de Leeuw doorbreekt stilte over goede vriend Gosschalk

De 55-jarige presentator laat in het midden of het terecht is dat mensen verwoede pogingen deden om Gosschalk, die wordt beschuldigd van seksueel misbruik, ’uit te schakelen’. Toch zegt De Leeuw de rel rondom zijn vriend te begrijpen. „Iedereen springt er bovenop, dat begrijp ik. En ik lees dingen die inderdaad absoluut niet door de beugel kunnen.”

Ook biecht De Leeuw op dat hij soms moeite had met de grappen die zijn collega’s in zijn televisieprogramma De Kwis maakten over Gosschalk. „Sommige grappen waren heel leuk, daar moest ik ook om lachen. Maar als zoiets je persoonlijk aangaat, is het moeilijk om te blijven lachen bij een stortvloed aan grappen.”

Tot slot zegt de BNNVARA-presentator zijn mond te houden als het onderwerp weer ter sprake komt. „Soms voer ik er discussies over met vrienden, meestal houd ik mijn mond als het erover gaat. Ik zeg dan niks meer. Het is zo’n moeilijke discussie om te voeren. Alles wat je zegt kan fout zijn.”