The Voice-winnaar Dennis brengt eerste single uit

Dennis won in februari het negende seizoen van The Voice of Holland met zijn interpretatie van swing- en jazzmuziek. De gepassioneerde crooner won een platencontract plus een bedrag van 50.000 euro en mocht naar Zuid-Afrika, waar hij de videoclip van Superhero opnam.

Voor zijn single heeft Dennis samengewerkt met componist Jeff Franzel en singer-songwriter Maria Christensen. Jeff Franzel is voormalig pianist van onder anderen Frank Sinatra en Sammy Davis Jr. en schreef eerder naast filmmuziek ook songs voor artiesten zoals The Temptations, Placido Domingo en Dianne Reeves. Maria Christensen schreef onder meer muziek en teksten voor *NSYNC, Jennifer Lopez en Céline Dion.

Tijdens zijn theatertournee zingt Dennis een mix van bekende jazz-nummers en de populairste songs van zangers en chansonniers zoals Charles Aznavour. Hij wordt in de theaters begeleid door de tienkoppige BOSCO Bigband.