Bizar: zo kondigt Robbie Williams nieuwe kerstsingle aan

„Waarom, oh waarom wachten we toch allemaal?”, staat in de advertentie onder de titel van het nummer Can’t Stop Christmas. De redactie deelde een afbeelding op Twitter en vroeg zich af of Robbie nu stilletjes de release van zijn nieuwe nummer had aangekondigd. De zanger antwoordde daarop met een kort maar krachtig: „Ja.” De single verschijnt vrijdag.

Vorig jaar bracht Robbie nog een compleet kerstalbum, The Christmas Present, uit.