Elliot Page straalt op eerste foto met ontbloot bovenlijf

„Transbaby’s eerste zwembroek”, schrijft Page bij de foto van zichzelf bij een zwembad. De acteur straalt van oor tot oor en zit zichtbaar goed in zijn vel. Zo is aan zijn buik duidelijk te zien dat de acteur flink aan het trainen is geweest.

Ook zijn collega’s van serie The Umbrella Academy zijn enthousiast. „Nu zie ik waarom je van me won tijdens onze workout”, reageert Justin Cornwell. Ook andere sterren lieten van zich horen. Zo laat Miley Cyrus een kort maar krachtig ’hot’ achter en schrijft Nina Dobrev dat hij er ’fantastisch, maar vooral gelukkig’ uitziet.

De Juno-ster maakte begin december bekend dat hij transgender is. Enkele maanden later blikte hij in Time terug op dat moment. „Ik verwachtte een hoop steun en liefde en ook een enorme hoeveelheid haat en transfobie. En dat is precies wat er gebeurde”, aldus Page, die aangaf toch ontzettend blij te zijn dat hij de stap had gezet. „Ik deed het voor mezelf. Ik wil kunnen zijn wie ik ben.”