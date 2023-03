Premium Het beste van De Telegraaf

Gordon Ramsay slijpt de messen in tv-ruzie: ’Stop met deze b*llshit!’

De Britse tv-chef Gordon Ramsay wordt er door een collega van beticht dat hij het programma The Apprentice schaamteloos heeft gekopieerd. De immer fulminerende chef is furieus en laat fijntjes weten wat hij van deze aantijging vindt. „Dit is echt absolute onzin. Doe eens niet zo kinderachtig!” En Ramsay heeft nog veel meer munitie...