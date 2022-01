Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie Studievrienden spionnen in Netflix-film ’Munich: The edge of war’

— Wat: drama, historie — Regie: Christian — Schwochow — Met: George MacKay, Jannis Niewöhner, — Jeremy Irons

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

Spionage in oorlogstijd in ’Munich: The edge of war’. Ⓒ Netflix

Net als onze eigen Tomas Ross is de Britse schrijver Robert Harris gespecialiseerd in ’factie’. Zijn enerverende spel met feiten en fictie resulteerde in 2017 in de spannende roman Munich. Voor Netflix verfilmde de Duitse regisseur Christian Schwochow deze politieke thriller onder de titel Munich: The edge of war.