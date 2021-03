RTL trekt handen af van bijdrage Koning, Jinek biedt Baudet excuses aan

„Ondanks herhaalde verzoeken van de redactie heeft Koning de inhoud van zijn bijdrage niet gedeeld”, laat RTL weten, mede namens de redacties van Jinek en RTL nieuws. „De redactie had hierop de keuze moeten maken om Martijn Koning niet op te laten treden. Het spijt ons dat dit zo is gelopen en dat de kijker en de tafelgasten hiermee werden geconfronteerd.”

Het management van Koning liet vrijdagochtend weten aan De Telegraaf at de cabaretier ’geen zin’ heeft om te reageren op de ophef. Donderdagavond liet Koning via Instagram al wel weten dat hij de inhoud van zijn bijdrage niet vooraf met de redactie heeft besproken. ,,Ik stuur nooit stukjes op van tevoren ter inzage. Dat wil ik niet. Ik wil als cabaretier volledig vrij zijn in wat ik zeg en waardeer het enorm at ik die vrijheid krijg.”

Joodse vriendin

Het optreden van Koning was door het programma aangekondigd als een ’speciale boodschap voor de lijsttrekkers’, naast Baudet ook Farid Azarkan (Denk). Die boodschap bleek echter alleen voor Baudet bestemd. Koning stelde onder meer dat antisemieten en racisten teleurgesteld moesten zijn in Baudet omdat hij een joodse vriendin en Indisch bloed heeft. Daarop verliet Baudet voortijdig de uitzending.

Meteen na afloop distantieerde RTL nieuws-verslaggever Floor Bremer zich al publiekelijk van de bijdrage. Naar nu blijkt, had presentatrice Eva Jinek toen al persoonlijk haar excuses aangeboden aan Thierry Baudet. „Het was een goed gesprek”, aldus een statement van RTL.

Bekijk ook: Thierry Baudet loopt weg bij Jinek tijdens speech Martijn Koning

Daarin wordt ook het belang van het vrije woord benadrukt. „Desondanks is ons inziens hier een grens overschreden en distantiëren wij ons volledig van de inhoud van de bijdrage van Koning. In de afsluiting kon hier onvoldoende op worden gereageerd.”

De uitglijder van Koning is des te pijnlijker voor RTL omdat de comedian een warme band heeft met de zendergroep. Zo mocht hij in 2019 de oudejaarsconference van RTL4 verzorgen. Die viel destijds ook al bijzonder slecht bij kijkers. Zo stelde een Twitteraar zelfs dat het een ’eindecarrièreconference’ was. Die voorspelling blijkt met de kennis van nu niet te kloppen.