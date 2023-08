Elon Musk plant gevecht met Mark Zuckerberg op ’epische locatie’

Eerder deden al geruchten de ronde dat het gevecht in het Colosseum in Rome plaats moet hebben. Dana White, de baas van de grootste mixed martial arts-organisatie ter wereld UFC, vertelde daarover in de podcast Hotboxin’ van oud-bokser Mike Tyson.

Musk zegt nu echter dat de UFC niet betrokken is bij de confrontatie en dat het gevecht zal worden georganiseerd door zijn en Zuckerbergs organisatie. „Alles wordt gestreamd op dit platform en op Meta”, vervolgde hij op X. „Elke cameraframe is in de stijl van het oude Rome, dus niets moderns.”

Eerder was er nog sprake van dat het duel in Las Vegas plaats zou vinden. Of het gevecht er überhaupt van komt of dat het bij een publiciteitsstunt blijft, valt nog te bezien. Musk liet eerder wel weten druk bezig te zijn met trainen. Hij zal van goede huize moeten komen want Zuckerberg heeft ervaring met jiujitsu.

De Italiaanse minister van cultuur heeft bevestigd een ’vriendschappelijk gesprek’ met Musk te hebben gehad. Wel voegt hij meteen toe dat het gevecht niet in Rome zal plaatsvinden.