Programma huwelijk Luxemburgse prinses Alexandra bekend

„Het grote publiek wordt van harte uitgenodigd om het echtpaar en de familie te verwelkomen op het Place Guillaume, tegenover het stadhuis”, staat er in het bericht. Dit zal dus vanaf 16.00 uur mogelijk zijn, nadat Alexandra en Nicolas vanaf 15.30 uur officieel trouwen in aanwezigheid van hun families.

Om 18.00 uur is in het Groothertogelijk Paleis de ontvangst van het bruidspaar in aanwezigheid van de families van de bruid, de vertegenwoordigers van de nationale autoriteiten en de gasten van het echtpaar. Een week later zal de kerkelijke inzegening nog volgen, op 29 april in Zuid-Frankrijk.