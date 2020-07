Nikkie Plessen stort noodsteun van ruim 9 ton grotendeels terug

Volgens maandblad Quote is Plessen goed voor een persoonlijk vermogen van maar liefst 28 miljoen euro. Maar dat de RTL Boulevard-ster privé en werk goed gescheiden weet te houden, blijkt wel uit de cijfers die het UWV afgelopen week publiceerde.

In het register NOW, dat op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) openbaar is gemaakt, staat te lezen dat de onderneemster voor vier bv’s om overheidssteun heeft aangeklopt. Voor NP Fashion Retail BV ontving ze 601.401 euro, voor NP Fashion BV 280.635 euro, voor Fifth House Fashion BV 33.621 euro en voor Sustain Clothing BV ging het om een bedrag van 11.583 euro.

Complimenten

Miljonair Plessen – die al een aantal jaar te vinden is in de Quote Top 100 Jonge Selfmade Miljonairs – gaf twee maanden geleden in RTL Boulevard al aan overheidssteun te hebben gevraagd. „Ik moet zeggen dat ik het heel erg goed vind. Maandag om half negen hebben wij bij het loket alles ingeleverd en drie dagen later kregen we de eerste betaling al binnen van de overheid, dus daar zijn ze echt heel snel in geweest. Absoluut complimenten daarvoor.”

In een reactie aan De Telegraaf laat Ruben Bontekoe, de echtgenoot van Plessen, namens NP Fashion BV weten: „Net als iedereen in ons land werd ook onze onderneming afgelopen maart geconfronteerd met de plotselinge maatregelen die van overheidswege werden opgelegd ten gevolge van de coronacrisis. Voor ons bedrijf betekende dit dat wij op dat moment – onder andere – al onze winkels volledig hebben moeten sluiten. Er was ook geen enkel uitzicht op hoe lang dit zou gaan duren.”

Terugstorten

Een aantal maanden later kan er worden geconcludeerd dat de schade voor het bedrijf ’aanmerkelijk lager is dan waar afgelopen maart rekening mee werd gehouden’. „Met ons bedrijf gaat het gelukkig nog steeds goed en van het betaalde voorschot, in het kader van de NOW-regeling, zullen wij het grootste gedeelte terugstorten.” Bontekoe benadrukt dat het bedrijf – dat aan zo’n vierhonderd mensen werk biedt – geen gebruik gaat maken van de tweede ronde van de NOW-regeling of van andere steunmaatregelen die door de overheid zijn geboden.