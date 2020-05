Youp van 't Hek reageert op uithaal Diederik Ebbinge

„Ik was zo verbaasd over de brief die ik vanochtend las. Als ik het nou geschreven heb, val me dan aan op iets wat ik geschreven heb, maar dat heb ik niet gedaan”, reageert Van 't Hek in gesprek met Wilfred Genee op Radio Veronica.

„Volgens mij is de column niet gelezen”, stelt hij „Wat ik schrijf, is dat heel de wereld in de greep is van een virus. Van een heel vervelend virus, ik heb het gehad. Er is heel veel aan de hand. Onder andere theaters kunnen niet optreden, dat is heel vervelend. Heel veel mensen hebben pech”, legt hij uit. „Er is iets aan de hand en dat moeten we met z’n allen oplossen. De column gaat alleen over de toon en de taal, verder helemaal niets”, verduidelijkt hij.

Ebbinge interpreteerde de laatste column van Van ’t Hek echter heel anders en haalde middels een ingezonden brief in NRC flink uit naar de cabaretier. „Iemand moet het zeggen: beste Youp, je bent de zelfgenoegzame kakker geworden waartegen je je hele carrière geageerd hebt”, begint de acteur zijn verhaal. „Onaantastbaar op de troon, geen blik verder dan je eigen koninkrijkje en kennelijk geen enkel weerwoord uit je hofhouding. Van raskomiek tot raspopulist.”

Melodramatisch

In de bewuste column schreef Van ’t Hek over zijn verbazing dat de directeur van het Rijksmuseum had verteld dat veel mensen naar zijn museum hadden gebeld en we volgens hem goed naar die mensen moeten luisteren. „Ik dacht maar één ding: naar die mensen moet je dus juist niet luisteren. Want wie gaat er nou naar het Rijksmuseum bellen op het moment dat een hoop bejaarden op hun buik naar lucht liggen te happen? Of juist alles op alles zetten om te voorkomen dat ze in deze benauwde zeehondjespositie op een IC belanden. Als je dan het Rijksmuseum gaat bellen dan is er iets goed mis met je. Vroeger zeiden wij: ’Die halvegare is hartstikke koekoek!’”

Hij vervolgt zijn relaas met dat hij vooral moest lachen om de ’melodramatische toon van het interview’ met de directeur. Hij noemt het ’veel te grote woorden over zoiets kleins als een museum dat een paar maanden dicht moet. Of een theater waarin even niet gespeeld kan worden.’ Ook schrijft hij zijn geld niet te willen geven aan de omvallende cultuursector en noodlijdende theatercollega’s, maar liever investeert in pedicures. „Zonder goede voetverzorging staat het land stil. Voeten gaan voor de kunst”, aldus de cabaretier. Dat schoot Ebbinge dus in het verkeerde keelgat. Hij noemt het tegenover elkaar zetten van pedicures en acteurs ’schadelijk en kwaadaardig’.